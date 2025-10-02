https://1prime.ru/20251002/putin-863093959.html
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. ООН сталкивается со сложностями, она нуждается в адаптации к реалиям, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Спору нет, ООН сталкивается со сложностями, как и любая организация сегодня, она нуждается в адаптации к меняющимся реалиям", - сказал он.
