Путин прокомментировал действия США в отношении партнеров России
Путин прокомментировал действия США в отношении партнеров России
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Выгода США от введения тарифов в отношение партнеров России не совсем очевидна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Для самих США выигрыш не очень очевидным является", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
