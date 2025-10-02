https://1prime.ru/20251002/putin-863094125.html

Путин прокомментировал действия США в отношении партнеров России

Путин прокомментировал действия США в отношении партнеров России - 02.10.2025

Путин прокомментировал действия США в отношении партнеров России

Выгода США от введения тарифов в отношение партнеров России не совсем очевидна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного... | 02.10.2025, ПРАЙМ

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Выгода США от введения тарифов в отношение партнеров России не совсем очевидна, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Для самих США выигрыш не очень очевидным является", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

