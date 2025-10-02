https://1prime.ru/20251002/putin-863094305.html

Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США

2025-10-02T20:44+0300

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия является вторым по величине поставщиком урана в США, занимая примерно четверть рынка, заявил президент России Владимир Путин. "Самым крупным поставщиком является американо-европейская компания - она поставляет на американский рынок примерно 60% ядерного топлива. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно 25%", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

2025

