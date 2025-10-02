https://1prime.ru/20251002/putin-863094305.html
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США
Россия является вторым по величине поставщиком урана в США, занимая примерно четверть рынка, заявил президент России Владимир Путин. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T20:44+0300
2025-10-02T20:44+0300
2025-10-02T20:44+0300
россия
сша
владимир путин
валдай
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172662_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_2f48c6e2d088a04f1c5f836d86e3f8e3.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия является вторым по величине поставщиком урана в США, занимая примерно четверть рынка, заявил президент России Владимир Путин. "Самым крупным поставщиком является американо-европейская компания - она поставляет на американский рынок примерно 60% ядерного топлива. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно 25%", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://1prime.ru/20250925/niger-862784810.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172662_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_821b824b4615bedb05339c62cf17b974.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, валдай, в мире
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Валдай, В мире
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США
Путин: Россия является вторым по величине поставщиком урана в США с долей 25%