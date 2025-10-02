Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/putin-863094305.html
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США
Россия является вторым по величине поставщиком урана в США, занимая примерно четверть рынка, заявил президент России Владимир Путин. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T20:44+0300
2025-10-02T20:44+0300
россия
сша
владимир путин
валдай
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172662_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_2f48c6e2d088a04f1c5f836d86e3f8e3.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия является вторым по величине поставщиком урана в США, занимая примерно четверть рынка, заявил президент России Владимир Путин. "Самым крупным поставщиком является американо-европейская компания - она поставляет на американский рынок примерно 60% ядерного топлива. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно 25%", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://1prime.ru/20250925/niger-862784810.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172662_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_821b824b4615bedb05339c62cf17b974.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, валдай, в мире
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Валдай, В мире
20:44 02.10.2025
 
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США

Путин: Россия является вторым по величине поставщиком урана в США с долей 25%

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия является вторым по величине поставщиком урана в США, занимая примерно четверть рынка, заявил президент России Владимир Путин.
"Самым крупным поставщиком является американо-европейская компания - она поставляет на американский рынок примерно 60% ядерного топлива. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно 25%", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
25 сентября, 21:12
 
РОССИЯСШАВладимир ПутинВалдайВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала