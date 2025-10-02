https://1prime.ru/20251002/putin-863094455.html
Россия готова продолжать поставки урана в США, заявил Путин
2025-10-02T20:45+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия готова продолжать стабильные и надежные поставки урана в США, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Мы готовы продолжать эти поставки стабильно и надежно", - сказал он о поставках урана в США.
