Россия должна дальше укреплять финансовую систему, заявил Путин

2025-10-02T21:01+0300

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. РФ нужно дальше укреплять свою финансовую систему, макроэкономическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин."Мы без всякого сомнения должны дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь очень важно добиться двух вещей: первое - нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

финансы, россия, валдай, рф, владимир путин