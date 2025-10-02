Россия должна дальше укреплять финансовую систему, заявил Путин
Путин: Россия должна дальше укреплять свою макроэкономическую стабильность
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. РФ нужно дальше укреплять свою финансовую систему, макроэкономическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы без всякого сомнения должны дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь очень важно добиться двух вещей: первое - нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.