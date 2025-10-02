Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество, заявил Путин - 02.10.2025
Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество, заявил Путин
Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество, заявил Путин - 02.10.2025, ПРАЙМ
Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество, заявил Путин
Евросоюз изначально развивался прежде всего как экономическое сообщество, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". | 02.10.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
россия
ес
валдай
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Евросоюз изначально развивался прежде всего как экономическое сообщество, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Евросоюз, конечно, изначально, со времен его отцов-основателей, со времен создания Сообщества угля и стали, как мы помним, и потом дальше, дальше развивался прежде всего как экономическое сообщество", - заявил Путин.
мировая экономика, россия, ес, валдай
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕС, Валдай
21:01 02.10.2025
 
Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество, заявил Путин

Путин напомнил, что ЕС изначально развивался как экономическое сообщество

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Евросоюз изначально развивался прежде всего как экономическое сообщество, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Евросоюз, конечно, изначально, со времен его отцов-основателей, со времен создания Сообщества угля и стали, как мы помним, и потом дальше, дальше развивался прежде всего как экономическое сообщество", - заявил Путин.
Мировая экономикаРОССИЯЕСВалдай
 
 
