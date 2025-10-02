https://1prime.ru/20251002/putin-863094765.html

Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество, заявил Путин

2025-10-02T21:01+0300

мировая экономика

россия

ес

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853798608_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_0bc44002c1a81dc8af086a70ea753632.jpg

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Евросоюз изначально развивался прежде всего как экономическое сообщество, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Евросоюз, конечно, изначально, со времен его отцов-основателей, со времен создания Сообщества угля и стали, как мы помним, и потом дальше, дальше развивался прежде всего как экономическое сообщество", - заявил Путин.

https://1prime.ru/20251002/putin-863094125.html

2025

Новости

