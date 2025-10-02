https://1prime.ru/20251002/putin-863094765.html
Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество, заявил Путин
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Евросоюз изначально развивался прежде всего как экономическое сообщество, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Евросоюз, конечно, изначально, со времен его отцов-основателей, со времен создания Сообщества угля и стали, как мы помним, и потом дальше, дальше развивался прежде всего как экономическое сообщество", - заявил Путин.
