Путин прокомментировал рост российской экономики за два года
Путин прокомментировал рост российской экономики за два года
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. За последние два года рост экономики России был на уровне 4,1% и 4,3%, это гораздо выше, чем мировые значения, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."У нас за последние два года был и 4,1% темп экономического роста, и 4,3%. Это гораздо выше, чем мировые значения", - сказал он.
