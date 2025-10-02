https://1prime.ru/20251002/putin-863095299.html

Путин прокомментировал показатели дефицита бюджета в России

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. В РФ небольшой дефицит бюджета, в этом году - 2,6%, на следующий год власти планируют показатель 1,6%, заявил президент России Владимир Путин. "И относительно небольшой долг, и относительно небольшой дефицит бюджета, он в прошлом году у нас был. В этом году - 2,6 (процента - ред.), наверное, в следующем году будет 1,6 (процента - ред.). Так мы планируем", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

