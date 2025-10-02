https://1prime.ru/20251002/putin-863095461.html
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин - 02.10.2025, ПРАЙМ
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
РФ и Индии предстоит решить вопрос с логистикой и осуществлением платежей для наращивания взаимной торговли, возможности для этого есть, заявил президент России | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T21:21+0300
2025-10-02T21:21+0300
2025-10-02T21:21+0300
россия
мировая экономика
индия
рф
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852372203_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_3c09780cbee79319413729202281217d.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. РФ и Индии предстоит решить вопрос с логистикой и осуществлением платежей для наращивания взаимной торговли, возможности для этого есть, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Первое, конечно, нужно, конечно, решить вопрос с логистикой, второе - нам нужно решить вопросы, связанные с финансированием, с прохождением оплаты, значит, здесь есть, над чем работать, и есть возможности", - подчеркнул Путин, говоря о взаимной торговле с Индией. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
https://1prime.ru/20251002/putin-863093445.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852372203_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_9d587259fe80a5f055a8216148a01e3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индия, рф, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин, Валдай
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
Путин: РФ и Индии предстоит решить вопрос с логистикой для наращивания взаимной торговли