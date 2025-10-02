Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин - 02.10.2025
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин - 02.10.2025, ПРАЙМ
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
РФ и Индии предстоит решить вопрос с логистикой и осуществлением платежей для наращивания взаимной торговли, возможности для этого есть, заявил президент России | 02.10.2025, ПРАЙМ
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. РФ и Индии предстоит решить вопрос с логистикой и осуществлением платежей для наращивания взаимной торговли, возможности для этого есть, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Первое, конечно, нужно, конечно, решить вопрос с логистикой, второе - нам нужно решить вопросы, связанные с финансированием, с прохождением оплаты, значит, здесь есть, над чем работать, и есть возможности", - подчеркнул Путин, говоря о взаимной торговле с Индией. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
россия, мировая экономика, индия, рф, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин, Валдай
21:21 02.10.2025
 
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин

Путин: РФ и Индии предстоит решить вопрос с логистикой для наращивания взаимной торговли

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. РФ и Индии предстоит решить вопрос с логистикой и осуществлением платежей для наращивания взаимной торговли, возможности для этого есть, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Первое, конечно, нужно, конечно, решить вопрос с логистикой, второе - нам нужно решить вопросы, связанные с финансированием, с прохождением оплаты, значит, здесь есть, над чем работать, и есть возможности", - подчеркнул Путин, говоря о взаимной торговле с Индией.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Путин оценил страны-партнеров по ШОС и БРИКС
РОССИЯ Мировая экономика ИНДИЯ РФ Владимир Путин Валдай
 
 
