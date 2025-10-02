Путин призвал не допустить роста теневой экономики в России

https://1prime.ru/20251002/putin-863095626.html
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы в России не выросли масштабы теневой экономики. "Известно уже о принятых правительством решениях в сфере налогообложения, повышения НДС на 2%, здесь очень важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Путин прокомментировал рост российской экономики за два года