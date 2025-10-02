Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/putin-863095799.html
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной
Экономика России должна стать более диверсифицированной, современной и высокотехнологичной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T21:30+0300
2025-10-02T21:30+0300
россия
финансы
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России должна стать более диверсифицированной, современной и высокотехнологичной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Сейчас мы должны уделить внимание решению других вопросов. И главный из них - дальнейшая диверсификация нашей экономики. Мы должны сделать ее более современной, еще более высокотехнологичной", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20251002/putin-863095626.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dde46b37462f3e5fdf470c000d178086.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Валдай
21:30 02.10.2025
 
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной

Путин: экономика РФ должна стать более диверсифицированной, современной и технологичной

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России должна стать более диверсифицированной, современной и высокотехнологичной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сейчас мы должны уделить внимание решению других вопросов. И главный из них - дальнейшая диверсификация нашей экономики. Мы должны сделать ее более современной, еще более высокотехнологичной", - сказал Путин.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Путин призвал не допустить роста теневой экономики в России
21:24
 
РОССИЯФинансыВладимир ПутинВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала