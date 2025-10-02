https://1prime.ru/20251002/putin-863095799.html

Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной

Экономика России должна стать более диверсифицированной, современной и высокотехнологичной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России должна стать более диверсифицированной, современной и высокотехнологичной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Сейчас мы должны уделить внимание решению других вопросов. И главный из них - дальнейшая диверсификация нашей экономики. Мы должны сделать ее более современной, еще более высокотехнологичной", - сказал Путин.

