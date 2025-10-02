https://1prime.ru/20251002/putin-863095799.html
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной
россия
финансы
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России должна стать более диверсифицированной, современной и высокотехнологичной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Сейчас мы должны уделить внимание решению других вопросов. И главный из них - дальнейшая диверсификация нашей экономики. Мы должны сделать ее более современной, еще более высокотехнологичной", - сказал Путин.
ПРАЙМ
2025
