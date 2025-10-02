Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал власти обратить внимание на россиян с небольшими доходами - 02.10.2025
Путин призвал власти обратить внимание на россиян с небольшими доходами
Путин призвал власти обратить внимание на россиян с небольшими доходами - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал власти обратить внимание на россиян с небольшими доходами
Власти РФ должны обратить внимание на россиян с небольшими доходами, заявил президент России Владимир Путин. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T21:34+0300
2025-10-02T21:34+0300
россия
общество
рф
владимир путин
валдай
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ должны обратить внимание на россиян с небольшими доходами, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны обратить внимание на людей с небольшими доходами. Почему? Потому что это имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
рф
россия, общество, рф, владимир путин, валдай
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Валдай
21:34 02.10.2025
 
Путин призвал власти обратить внимание на россиян с небольшими доходами

Путин: власти должны обратить внимание на россиян с низкими доходами

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ должны обратить внимание на россиян с небольшими доходами, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны обратить внимание на людей с небольшими доходами. Почему? Потому что это имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Россия должна дальше укреплять финансовую систему, заявил Путин
