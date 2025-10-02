https://1prime.ru/20251002/putin-863095950.html
Путин призвал власти обратить внимание на россиян с небольшими доходами
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Власти РФ должны обратить внимание на россиян с небольшими доходами, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны обратить внимание на людей с небольшими доходами. Почему? Потому что это имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
