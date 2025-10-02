https://1prime.ru/20251002/putin-863096104.html
Путин рассказал, над чем еще предстоит работать БРИКС
Путин рассказал, над чем еще предстоит работать БРИКС
2025-10-02T21:37+0300
2025-10-02T21:37+0300
2025-10-02T21:42+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. БРИКС будет работать над расширением возможностей электронных расчетов и торговли, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Будем вести дело к расширению возможностей электронной торговли и электронных расчетов", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
