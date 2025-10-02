https://1prime.ru/20251002/putin-863096229.html

Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС

Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС

мировая экономика

ес

владимир путин

валдай

брикс

СОЧИ, 2 окт – ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировом ВВП на сегодняшний день составляет 40%, тогда как у стран Евросоюза - 23%, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай."На сегодняшний день, если взять мировой ВВП, то БРИКС – это 40% мирового ВВП, а страны Европейского союза - уже 23%, а Северная Америка – 20%", - сказал он.

