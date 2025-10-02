Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС - 02.10.2025
Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС
СОЧИ, 2 окт – ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировом ВВП на сегодняшний день составляет 40%, тогда как у стран Евросоюза - 23%, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай."На сегодняшний день, если взять мировой ВВП, то БРИКС – это 40% мирового ВВП, а страны Европейского союза - уже 23%, а Северная Америка – 20%", - сказал он.
21:41 02.10.2025 (обновлено: 21:43 02.10.2025)
 
Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС

Путин: доля БРИКС в мировом ВВП на сегодня составляет 40%, а у стран ЕС 23%

© РИА Новости . Григорий Сысоев
© РИА Новости . Григорий Сысоев
СОЧИ, 2 окт – ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировом ВВП на сегодняшний день составляет 40%, тогда как у стран Евросоюза - 23%, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.
"На сегодняшний день, если взять мировой ВВП, то БРИКС – это 40% мирового ВВП, а страны Европейского союза - уже 23%, а Северная Америка – 20%", - сказал он.
Путин рассказал, над чем еще предстоит работать БРИКС
Заголовок открываемого материала