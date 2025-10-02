https://1prime.ru/20251002/putin-863096229.html
Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС
Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС
Доля БРИКС в мировом ВВП на сегодняшний день составляет 40%, тогда как у стран Евросоюза - 23%, заявил президент России Владимир Путин на заседании... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T21:41+0300
2025-10-02T21:41+0300
2025-10-02T21:43+0300
мировая экономика
ес
владимир путин
валдай
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg
СОЧИ, 2 окт – ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировом ВВП на сегодняшний день составляет 40%, тогда как у стран Евросоюза - 23%, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай."На сегодняшний день, если взять мировой ВВП, то БРИКС – это 40% мирового ВВП, а страны Европейского союза - уже 23%, а Северная Америка – 20%", - сказал он.
https://1prime.ru/20251002/putin-863096104.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dde46b37462f3e5fdf470c000d178086.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ес, владимир путин, валдай, брикс
Мировая экономика, ЕС, Владимир Путин, Валдай, БРИКС
Путин сравнил долю БРИКС в мировом ВВП с долей стран ЕС
Путин: доля БРИКС в мировом ВВП на сегодня составляет 40%, а у стран ЕС 23%
СОЧИ, 2 окт – ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировом ВВП на сегодняшний день составляет 40%, тогда как у стран Евросоюза - 23%, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.
"На сегодняшний день, если взять мировой ВВП, то БРИКС – это 40% мирового ВВП, а страны Европейского союза - уже 23%, а Северная Америка – 20%", - сказал он.
Путин рассказал, над чем еще предстоит работать БРИКС