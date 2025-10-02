https://1prime.ru/20251002/putin-863096417.html

Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд

Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" положительно оценил идею создать индийско-российский технологический фонд. | 02.10.2025, ПРАЙМ

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" положительно оценил идею создать индийско-российский технологический фонд. "Можно создать, я уже сказал о том, что я поручил российскому правительству, в частности вице-премьеру, который является сопредседателем межправкомиссии с российской стороны, подумать над предложениями нашим индийским друзьям и коллегам", - ответил президент на вопрос о наличии особых инициатив, которые позволили бы укрепить сотрудничество РФ и Индии в области искусственного интеллекта, кибербезопасности. "Подумать на тему того, где мы видим наиболее перспективные направления сотрудничества, как мы могли бы сгладить этот дисбаланс в торговле и так далее. И мы хотим это сделать", - уточнил Путин.

