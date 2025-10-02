Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/putin-863096417.html
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" положительно оценил идею создать индийско-российский технологический фонд. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T22:01+0300
2025-10-02T22:01+0300
технологии
россия
рф
индия
владимир путин
валдай
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" положительно оценил идею создать индийско-российский технологический фонд. "Можно создать, я уже сказал о том, что я поручил российскому правительству, в частности вице-премьеру, который является сопредседателем межправкомиссии с российской стороны, подумать над предложениями нашим индийским друзьям и коллегам", - ответил президент на вопрос о наличии особых инициатив, которые позволили бы укрепить сотрудничество РФ и Индии в области искусственного интеллекта, кибербезопасности. "Подумать на тему того, где мы видим наиболее перспективные направления сотрудничества, как мы могли бы сгладить этот дисбаланс в торговле и так далее. И мы хотим это сделать", - уточнил Путин.
https://1prime.ru/20251002/putin-863095461.html
рф
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_c75f730f0353c59a69fd30e652502082.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, индия, владимир путин, валдай, в мире
Технологии, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Валдай, В мире
22:01 02.10.2025
 
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд

Путин поддержал идею создать индийско-российский технологический фонд

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" положительно оценил идею создать индийско-российский технологический фонд.
"Можно создать, я уже сказал о том, что я поручил российскому правительству, в частности вице-премьеру, который является сопредседателем межправкомиссии с российской стороны, подумать над предложениями нашим индийским друзьям и коллегам", - ответил президент на вопрос о наличии особых инициатив, которые позволили бы укрепить сотрудничество РФ и Индии в области искусственного интеллекта, кибербезопасности.
"Подумать на тему того, где мы видим наиболее перспективные направления сотрудничества, как мы могли бы сгладить этот дисбаланс в торговле и так далее. И мы хотим это сделать", - уточнил Путин.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
21:21
 
ТехнологииРОССИЯРФИНДИЯВладимир ПутинВалдайВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала