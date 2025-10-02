https://1prime.ru/20251002/putin-863096417.html
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" положительно оценил идею создать индийско-российский технологический фонд. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T22:01+0300
2025-10-02T22:01+0300
2025-10-02T22:01+0300
технологии
россия
рф
индия
владимир путин
валдай
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" положительно оценил идею создать индийско-российский технологический фонд. "Можно создать, я уже сказал о том, что я поручил российскому правительству, в частности вице-премьеру, который является сопредседателем межправкомиссии с российской стороны, подумать над предложениями нашим индийским друзьям и коллегам", - ответил президент на вопрос о наличии особых инициатив, которые позволили бы укрепить сотрудничество РФ и Индии в области искусственного интеллекта, кибербезопасности. "Подумать на тему того, где мы видим наиболее перспективные направления сотрудничества, как мы могли бы сгладить этот дисбаланс в торговле и так далее. И мы хотим это сделать", - уточнил Путин.
https://1prime.ru/20251002/putin-863095461.html
рф
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_c75f730f0353c59a69fd30e652502082.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, индия, владимир путин, валдай, в мире
Технологии, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Валдай, В мире
Путин оценил идею создать индийско-российский технологический фонд
Путин поддержал идею создать индийско-российский технологический фонд