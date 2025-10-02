https://1prime.ru/20251002/putin-863096615.html
Путин заявил, что Россия уверена в своем ядерном щите
Путин заявил, что Россия уверена в своем ядерном щите
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия уверена в своем ядерном щите, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "В целом у нас все в порядке. Мы уверены в своем ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
