Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители

Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители - 02.10.2025, ПРАЙМ

Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители

Президент России Владимир Путин убежден, что международная энергетика будет работать устойчиво, потому что спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02

2025-10-02T22:28+0300

2025-10-02T22:33+0300

владимир путин

валдай

россия

мировая энергетика

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин убежден, что международная энергетика будет работать устойчиво, потому что спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне роста мировой экономики. "Что бы ни происходило, убежден в том, что международная энергетика будет работать и работать устойчиво. Потому что мировая экономика растет, потребности в первичных энергоносителях, - это касается и урана для атомных электростанций, это касается нефти, газа, угля, - эта потребность будет увеличиваться. А значит, никуда не деться, международные рынки так или иначе будут потреблять эти энергоносители", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

