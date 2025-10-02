Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители - 02.10.2025
Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители
Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители - 02.10.2025, ПРАЙМ
Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители
Президент России Владимир Путин убежден, что международная энергетика будет работать устойчиво, потому что спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне... | 02.10.2025, ПРАЙМ
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин убежден, что международная энергетика будет работать устойчиво, потому что спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне роста мировой экономики. "Что бы ни происходило, убежден в том, что международная энергетика будет работать и работать устойчиво. Потому что мировая экономика растет, потребности в первичных энергоносителях, - это касается и урана для атомных электростанций, это касается нефти, газа, угля, - эта потребность будет увеличиваться. А значит, никуда не деться, международные рынки так или иначе будут потреблять эти энергоносители", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
владимир путин, валдай, россия, мировая энергетика
Владимир Путин, Валдай, РОССИЯ, мировая энергетика
22:28 02.10.2025 (обновлено: 22:33 02.10.2025)
 
Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители

Путин: спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне роста мировой экономики

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин убежден, что международная энергетика будет работать устойчиво, потому что спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне роста мировой экономики.
"Что бы ни происходило, убежден в том, что международная энергетика будет работать и работать устойчиво. Потому что мировая экономика растет, потребности в первичных энергоносителях, - это касается и урана для атомных электростанций, это касается нефти, газа, угля, - эта потребность будет увеличиваться. А значит, никуда не деться, международные рынки так или иначе будут потреблять эти энергоносители", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной
Владимир ПутинВалдайРОССИЯмировая энергетика
 
 
Заголовок открываемого материала