Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители
Путин спрогнозировал повышение спроса на энергоносители
2025-10-02T22:28+0300
2025-10-02T22:28+0300
2025-10-02T22:33+0300
владимир путин
валдай
россия
мировая энергетика
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин убежден, что международная энергетика будет работать устойчиво, потому что спрос на энергоносители будет увеличиваться на фоне роста мировой экономики. "Что бы ни происходило, убежден в том, что международная энергетика будет работать и работать устойчиво. Потому что мировая экономика растет, потребности в первичных энергоносителях, - это касается и урана для атомных электростанций, это касается нефти, газа, угля, - эта потребность будет увеличиваться. А значит, никуда не деться, международные рынки так или иначе будут потреблять эти энергоносители", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
