Германия и Франция утрачивают качество локомотивов экономики, заявил Путин
Германия и Франция утрачивают качество локомотивов экономики, заявил Путин - 02.10.2025, ПРАЙМ
Германия и Франция утрачивают качество локомотивов экономики, заявил Путин
Германия и Франция, которые недавно было локомотивом экономики ЕС, утрачивают это качество, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T23:55+0300
2025-10-02T23:55+0300
2025-10-02T23:55+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Германия и Франция, которые недавно было локомотивом экономики ЕС, утрачивают это качество, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я уже не говорю про Германию и Францию. Они, прежде всего - Германия, были недавно локомотивами, локомотивами европейской экономики... Эти страны утрачивают это качество", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
