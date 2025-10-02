https://1prime.ru/20251002/putin-863098878.html

Германия и Франция утрачивают качество локомотивов экономики, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Германия и Франция, которые недавно было локомотивом экономики ЕС, утрачивают это качество, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я уже не говорю про Германию и Францию. Они, прежде всего - Германия, были недавно локомотивами, локомотивами европейской экономики... Эти страны утрачивают это качество", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

