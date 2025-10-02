Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Armani начал неофициальный аукцион по продаже части своих акций, пишут СМИ - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/reuters-863085756.html
Armani начал неофициальный аукцион по продаже части своих акций, пишут СМИ
Armani начал неофициальный аукцион по продаже части своих акций, пишут СМИ - 02.10.2025, ПРАЙМ
Armani начал неофициальный аукцион по продаже части своих акций, пишут СМИ
Итальянский модный дом Armani обратился к ряду потенциальных покупателей, включая L'Oreal, с предложением приобрести миноритарную долю акций группы, передает... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T17:20+0300
2025-10-02T17:20+0300
бизнес
l'oreal
lvmh
акции
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/14/852953750_0:1:790:445_1920x0_80_0_0_9ee26ea9ed1d95d384b1531c6da45fd1.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Итальянский модный дом Armani обратился к ряду потенциальных покупателей, включая L'Oreal, с предложением приобрести миноритарную долю акций группы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Таким образом, группа фактически начала неофициальный аукцион по продаже части своих акций, как завещал модельер Джорджо Армани. "Представители Armani неформально вышли на некоторых потенциальных покупателей с предложением приобрести миноритарную долю в известной итальянской модной группе, сообщили Рейтер три источника, знакомых с ситуацией. Фактически, таким образом начался неофициальный аукцион за часть одного из самых известных модных домов мира всего через несколько недель после смерти дизайнера. Среди тех, к кому обращались с предложением, находится L'Oreal", - говорится в сообщении. Итальянский модельер Джорджо Армани скончался 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года. Он завещал наследникам продать долю в его модном доме или провести первичное размещение акций (IPO), ранее сообщал Рейтер. Агентство уточняло, что приоритет среди потенциальных покупателей, по воле Армани, должен быть отдан LVMH, L'Oreal, Essilor Luxottica или другой группе "равного положения", которую определит созданный дизайнером фонд. По данным агентства, завещание предполагает продажу 15% акций итальянского модного дома в течение полутора лет, а затем, в течение трех-пяти лет после смерти Армани, продажу дополнительно 30-54,9% доли тому же покупателю, который приобрел первоначальную долю. Группа Armani - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши. Из дома моды вышли линии Giorgio Armani Couture, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa, а также парфюмерия, косметика, аксессуары, очки, ювелирные изделия, часы, мебель и предметы для дома. Компания также работает в ресторанном и гостиничном бизнесе.
https://1prime.ru/20250922/mosbirzha-862615872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/14/852953750_99:0:692:445_1920x0_80_0_0_0d34918e6d2029f02777b8956bb3327a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, l'oreal, lvmh, акции, рынок
Бизнес, L'Oreal, LVMH, Акции, Рынок
17:20 02.10.2025
 
Armani начал неофициальный аукцион по продаже части своих акций, пишут СМИ

Reuters: Armani обратился к потенциальным покупателям с предложением приобрести долю акций

© Фото : FiatАвтомобиль Fiat 500e Giorgio Armani Edition
Автомобиль Fiat 500e Giorgio Armani Edition - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Автомобиль Fiat 500e Giorgio Armani Edition. Архивное фото
© Фото : Fiat
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Итальянский модный дом Armani обратился к ряду потенциальных покупателей, включая L'Oreal, с предложением приобрести миноритарную долю акций группы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Таким образом, группа фактически начала неофициальный аукцион по продаже части своих акций, как завещал модельер Джорджо Армани.
"Представители Armani неформально вышли на некоторых потенциальных покупателей с предложением приобрести миноритарную долю в известной итальянской модной группе, сообщили Рейтер три источника, знакомых с ситуацией. Фактически, таким образом начался неофициальный аукцион за часть одного из самых известных модных домов мира всего через несколько недель после смерти дизайнера. Среди тех, к кому обращались с предложением, находится L'Oreal", - говорится в сообщении.
Итальянский модельер Джорджо Армани скончался 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года. Он завещал наследникам продать долю в его модном доме или провести первичное размещение акций (IPO), ранее сообщал Рейтер.
Агентство уточняло, что приоритет среди потенциальных покупателей, по воле Армани, должен быть отдан LVMH, L'Oreal, Essilor Luxottica или другой группе "равного положения", которую определит созданный дизайнером фонд.
По данным агентства, завещание предполагает продажу 15% акций итальянского модного дома в течение полутора лет, а затем, в течение трех-пяти лет после смерти Армани, продажу дополнительно 30-54,9% доли тому же покупателю, который приобрел первоначальную долю.
Группа Armani - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши. Из дома моды вышли линии Giorgio Armani Couture, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa, а также парфюмерия, косметика, аксессуары, очки, ювелирные изделия, часы, мебель и предметы для дома. Компания также работает в ресторанном и гостиничном бизнесе.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "М.Видео"
22 сентября, 13:54
 
БизнесL'OrealLVMHАкцииРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала