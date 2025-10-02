https://1prime.ru/20251002/reuters-863085756.html

Armani начал неофициальный аукцион по продаже части своих акций, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Итальянский модный дом Armani обратился к ряду потенциальных покупателей, включая L'Oreal, с предложением приобрести миноритарную долю акций группы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Таким образом, группа фактически начала неофициальный аукцион по продаже части своих акций, как завещал модельер Джорджо Армани. "Представители Armani неформально вышли на некоторых потенциальных покупателей с предложением приобрести миноритарную долю в известной итальянской модной группе, сообщили Рейтер три источника, знакомых с ситуацией. Фактически, таким образом начался неофициальный аукцион за часть одного из самых известных модных домов мира всего через несколько недель после смерти дизайнера. Среди тех, к кому обращались с предложением, находится L'Oreal", - говорится в сообщении. Итальянский модельер Джорджо Армани скончался 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года. Он завещал наследникам продать долю в его модном доме или провести первичное размещение акций (IPO), ранее сообщал Рейтер. Агентство уточняло, что приоритет среди потенциальных покупателей, по воле Армани, должен быть отдан LVMH, L'Oreal, Essilor Luxottica или другой группе "равного положения", которую определит созданный дизайнером фонд. По данным агентства, завещание предполагает продажу 15% акций итальянского модного дома в течение полутора лет, а затем, в течение трех-пяти лет после смерти Армани, продажу дополнительно 30-54,9% доли тому же покупателю, который приобрел первоначальную долю. Группа Armani - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши. Из дома моды вышли линии Giorgio Armani Couture, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa, а также парфюмерия, косметика, аксессуары, очки, ювелирные изделия, часы, мебель и предметы для дома. Компания также работает в ресторанном и гостиничном бизнесе.

