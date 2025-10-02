https://1prime.ru/20251002/rezervy-863082103.html
Международные резервы РФ обновили исторический максимум
2025-10-02T16:28+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России с 19 по 26 сентября выросли на 0,1% и составили 713,3 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 26 сентября 2025 года составили 713,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 19 сентября составляли 712,6 миллиарда долларов, также обновив рекорд. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
