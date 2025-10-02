Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251002/samolet-863065402.html
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку - 02.10.2025, ПРАЙМ
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку
Самолет, летевший по маршруту Братск-Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T10:32+0300
2025-10-02T10:32+0300
происшествия
бизнес
рф
ск рф
авиарейсы
новосибирск
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863065248_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6146398562fe8f1ce7e571cbb05a8b0c.jpg
ИРКУТСК, 2 окт - ПРАЙМ. Самолет, летевший по маршруту Братск-Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "По предварительным данным... воздушное судно, следовавшее по маршруту "Братск-Новосибирск", по технической причине осуществило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении. Следственное управление отмечает, что самолет благополучно приземлился. На борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет. Братским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
рф
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863065248_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0619dbb970d724458cff21c9b4b00e7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, ск рф, авиарейсы, новосибирск, россия
Происшествия, Бизнес, РФ, СК РФ, авиарейсы, НОВОСИБИРСК, РОССИЯ
10:32 02.10.2025
 
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку

Летевший из Братска в Новосибирск борт вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 2 окт - ПРАЙМ. Самолет, летевший по маршруту Братск-Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"По предварительным данным... воздушное судно, следовавшее по маршруту "Братск-Новосибирск", по технической причине осуществило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.
Следственное управление отмечает, что самолет благополучно приземлился. На борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет.
Братским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
 
ПроисшествияБизнесРФСК РФавиарейсыНОВОСИБИРСКРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала