Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку

2025-10-02T10:32+0300

ИРКУТСК, 2 окт - ПРАЙМ. Самолет, летевший по маршруту Братск-Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "По предварительным данным... воздушное судно, следовавшее по маршруту "Братск-Новосибирск", по технической причине осуществило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении. Следственное управление отмечает, что самолет благополучно приземлился. На борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет. Братским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

