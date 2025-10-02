https://1prime.ru/20251002/samolet-863065402.html
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку - 02.10.2025, ПРАЙМ
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку
Самолет, летевший по маршруту Братск-Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T10:32+0300
2025-10-02T10:32+0300
2025-10-02T10:32+0300
происшествия
бизнес
рф
ск рф
авиарейсы
новосибирск
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863065248_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6146398562fe8f1ce7e571cbb05a8b0c.jpg
ИРКУТСК, 2 окт - ПРАЙМ. Самолет, летевший по маршруту Братск-Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "По предварительным данным... воздушное судно, следовавшее по маршруту "Братск-Новосибирск", по технической причине осуществило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении. Следственное управление отмечает, что самолет благополучно приземлился. На борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет. Братским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
рф
новосибирск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863065248_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0619dbb970d724458cff21c9b4b00e7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, ск рф, авиарейсы, новосибирск, россия
Происшествия, Бизнес, РФ, СК РФ, авиарейсы, НОВОСИБИРСК, РОССИЯ
Самолет, летевший из Братска в Новосибирск, совершил аварийную посадку
Летевший из Братска в Новосибирск борт вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам