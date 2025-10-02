https://1prime.ru/20251002/serebro-863083405.html

Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 48 долларов за унцию

Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 48 долларов за унцию

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в четверг, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.35 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,48% - до 47,91 доллара за унцию, минутами ранее значение максимально поднималось до 48,01 доллара. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 48 долларов за унцию.

