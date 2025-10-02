https://1prime.ru/20251002/serebro-863083405.html
Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 48 долларов за унцию
Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 48 долларов за унцию - 02.10.2025, ПРАЙМ
Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 48 долларов за унцию
Биржевая цена на серебро растет в четверг, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию, следует из данных торгов. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T16:43+0300
2025-10-02T16:43+0300
2025-10-02T16:43+0300
рынок
comex
серебро
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в четверг, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.35 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,48% - до 47,91 доллара за унцию, минутами ранее значение максимально поднималось до 48,01 доллара. Показатель впервые со 2 мая 2011 года находится выше 48 долларов за унцию.
https://1prime.ru/20250930/zoloto-862980517.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, comex, серебро, биржа
Рынок, Comex, серебро, биржа
Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 48 долларов за унцию
Биржевая цена серебра поднялась выше $48 за тройскую унцию впервые со 2 мая 2011 г