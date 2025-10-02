https://1prime.ru/20251002/shankhay-863070810.html

В Китае рассказали о турпотоке из России в Шанхай

В Китае рассказали о турпотоке из России в Шанхай - 02.10.2025, ПРАЙМ

В Китае рассказали о турпотоке из России в Шанхай

За первые восемь месяцев 2025 года китайский мегаполис Шанхай, расположенный на востоке КНР, посетили более 200 тысяч россиян, передает агентство Синьхуа. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T12:19+0300

2025-10-02T12:19+0300

2025-10-02T12:19+0300

бизнес

туризм

китай

шанхай

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863070640_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2451d6050b676490c754f5de529fd4c6.jpg

ПЕКИН, 2 окт - ПРАЙМ. За первые восемь месяцев 2025 года китайский мегаполис Шанхай, расположенный на востоке КНР, посетили более 200 тысяч россиян, передает агентство Синьхуа. "Согласно официальной статистике, турпоток из России в Шанхай за первые восемь месяцев этого года уже превысил 200 тысяч (туристов - ред.)", - сообщает агентство. Всего по итогам первых восьми месяцев этого года Шанхай посетили 4,1 миллиона иностранных туристов, отмечает агентство. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Четвертого сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.

китай

шанхай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, китай, шанхай, рф, владимир путин