В Китае рассказали о турпотоке из России в Шанхай - 02.10.2025
https://1prime.ru/20251002/shankhay-863070810.html
За первые восемь месяцев 2025 года китайский мегаполис Шанхай, расположенный на востоке КНР, посетили более 200 тысяч россиян, передает агентство Синьхуа.
ПЕКИН, 2 окт - ПРАЙМ. За первые восемь месяцев 2025 года китайский мегаполис Шанхай, расположенный на востоке КНР, посетили более 200 тысяч россиян, передает агентство Синьхуа. "Согласно официальной статистике, турпоток из России в Шанхай за первые восемь месяцев этого года уже превысил 200 тысяч (туристов - ред.)", - сообщает агентство. Всего по итогам первых восьми месяцев этого года Шанхай посетили 4,1 миллиона иностранных туристов, отмечает агентство. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Четвертого сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
ПЕКИН, 2 окт - ПРАЙМ. За первые восемь месяцев 2025 года китайский мегаполис Шанхай, расположенный на востоке КНР, посетили более 200 тысяч россиян, передает агентство Синьхуа.
"Согласно официальной статистике, турпоток из России в Шанхай за первые восемь месяцев этого года уже превысил 200 тысяч (туристов - ред.)", - сообщает агентство.
Всего по итогам первых восьми месяцев этого года Шанхай посетили 4,1 миллиона иностранных туристов, отмечает агентство.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Четвертого сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
 
