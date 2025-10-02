https://1prime.ru/20251002/shatdaun-863084260.html
Глава минфина США предупредил о риске удара по ВВП из-за "шатдауна"
2025-10-02T17:00+0300
мировая экономика
финансы
сша
скотт бессент
минфин сша
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающийся "шатдаун" правительства может негативно отразиться на экономическом росте страны. "Это не способ вести дискуссию - останавливать работу правительства и снижать ВВП. Мы можем увидеть удар по экономическому росту страны и по рабочим США", - сказал он в интервью телеканалу CNBC. При этом, по словам Бессента, такая ситуация складывается на фоне роста, который экономика США демонстрировала в последние два квартала после слабого начала года. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
сша
Новости
ru-RU
