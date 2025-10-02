СМИ: Галкин* может "потерять права" на собственное имя

https://1prime.ru/20251002/shoubiznes-863056708.html
МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, сообщает RT."Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, может лишиться прав на своё имя", — говорится в материале.Как отмечается в статье, юморист может столкнуться с ситуацией, когда кто-то другой сможет зарегистрировать этот товарный знак на своё имя, лишив бывшего владельца возможности им пользоваться в России. Причиной подачи заявления стала ликвидация ИП, которое владело этим знаком.По данным RT, процесс инициировал президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов. Он заявил, что в существовании данного товарного знака больше нет необходимости.Ранее Галкин* самостоятельно закрыл ИП и агентство "МГ Лаб", сославшись на убытки и отсутствие новых проектов. Кроме того, на него был подан иск от АО "Мосэнергосбыт" из-за задолженности по оплате электроэнергии в размере более полумиллиона рублей. В сентябре он погасил этот долг.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
