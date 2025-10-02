Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Галкин* может "потерять права" на собственное имя - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/shoubiznes-863056708.html
СМИ: Галкин* может "потерять права" на собственное имя
СМИ: Галкин* может "потерять права" на собственное имя - 02.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Галкин* может "потерять права" на собственное имя
Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, сообщает RT. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T03:28+0300
2025-10-02T03:32+0300
бизнес
россия
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862627689_0:2:513:290_1920x0_80_0_0_6eb974a2ef87b27d10b5340b586546e5.jpg
МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, сообщает RT."Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, может лишиться прав на своё имя", — говорится в материале.Как отмечается в статье, юморист может столкнуться с ситуацией, когда кто-то другой сможет зарегистрировать этот товарный знак на своё имя, лишив бывшего владельца возможности им пользоваться в России. Причиной подачи заявления стала ликвидация ИП, которое владело этим знаком.По данным RT, процесс инициировал президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов. Он заявил, что в существовании данного товарного знака больше нет необходимости.Ранее Галкин* самостоятельно закрыл ИП и агентство "МГ Лаб", сославшись на убытки и отсутствие новых проектов. Кроме того, на него был подан иск от АО "Мосэнергосбыт" из-за задолженности по оплате электроэнергии в размере более полумиллиона рублей. В сентябре он погасил этот долг.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://1prime.ru/20240822/galkin-851057077.html
https://1prime.ru/20250829/pugacheva-861454880.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862627689_0:0:455:341_1920x0_80_0_0_2b605aa9186887e28d5ec95f70ab42eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, rt
Бизнес, РОССИЯ, RT
03:28 02.10.2025 (обновлено: 03:32 02.10.2025)
 
СМИ: Галкин* может "потерять права" на собственное имя

RT сообщило, что Галкин может лишиться товарного знака в форме своего имени

© РИА Новости . Антон ДенисовМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, сообщает RT.
"Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, может лишиться прав на своё имя", — говорится в материале.
Латвия
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
22 августа 2024, 11:40
Как отмечается в статье, юморист может столкнуться с ситуацией, когда кто-то другой сможет зарегистрировать этот товарный знак на своё имя, лишив бывшего владельца возможности им пользоваться в России. Причиной подачи заявления стала ликвидация ИП, которое владело этим знаком.
По данным RT, процесс инициировал президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов. Он заявил, что в существовании данного товарного знака больше нет необходимости.
Ранее Галкин* самостоятельно закрыл ИП и агентство "МГ Лаб", сославшись на убытки и отсутствие новых проектов. Кроме того, на него был подан иск от АО "Мосэнергосбыт" из-за задолженности по оплате электроэнергии в размере более полумиллиона рублей. В сентябре он погасил этот долг.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Алла Пугачева на съемках новогодней программы на Первом канале - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
СМИ рассказали, кого Пугачева винит в своем отъезде из России
29 августа, 17:02
 
БизнесРОССИЯRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала