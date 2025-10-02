https://1prime.ru/20251002/situatsiya-863086913.html

На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Модернизированные российские ракеты начали успешно обходить украинские противоракетные системы Patriot, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники."Вооруженные силы Украины столкнулись с трудностями в эффективном использовании систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет. Причиной этого стали недавние тактические улучшения в арсенале российской армии, в частности, способность ракет изменять траекторию и совершать маневры, вместо того чтобы следовать традиционной баллистической траектории", — говорится в материале.Газета сообщает, что Киев передает данные о работе системы Patriot Пентагону и оборонным компаниям, таким как Raytheon и Lockheed Martin, занимающимся производством перехватчиков. По словам одного из источников, собранная информация используется для обновления систем, однако улучшения со стороны России часто опережают эти разработки.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

