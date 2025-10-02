На Западе сообщили плохие новости Киеву из-за ситуации в зоне СВО
FT: российские ракеты научились обходить американские системы Patriot на Украине
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Модернизированные российские ракеты начали успешно обходить украинские противоракетные системы Patriot, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Вооруженные силы Украины столкнулись с трудностями в эффективном использовании систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет. Причиной этого стали недавние тактические улучшения в арсенале российской армии, в частности, способность ракет изменять траекторию и совершать маневры, вместо того чтобы следовать традиционной баллистической траектории", — говорится в материале.
Газета сообщает, что Киев передает данные о работе системы Patriot Пентагону и оборонным компаниям, таким как Raytheon и Lockheed Martin, занимающимся производством перехватчиков. По словам одного из источников, собранная информация используется для обновления систем, однако улучшения со стороны России часто опережают эти разработки.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.