https://1prime.ru/20251002/smi-863057026.html
СМИ: саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик
СМИ: саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик - 02.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик
Неформальный саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, зашел в тупик,... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T04:02+0300
2025-10-02T04:02+0300
2025-10-02T04:02+0300
экономика
мировая экономика
рф
европа
польша
дмитрий песков
владимир путин
такер карлсон
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863057026.jpg?1759366954
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Неформальный саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, зашел в тупик, пишет издание Politico.
"Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, разговоров на саммите было много - в частности, на обсуждение обороны ЕС ушло четыре часа, что оказалось в два раза больше запланированного - однако "существенного было мало", а большинство ключевых вопросов остались неотвеченными.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
рф
европа
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, европа, польша, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, ес, нато, politico
Экономика, Мировая экономика, РФ, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЕС, НАТО, Politico
СМИ: саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик
Politico: саммит глав ЕС в Копенгагене зашел в тупик
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Неформальный саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, зашел в тупик, пишет издание Politico.
"Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, разговоров на саммите было много - в частности, на обсуждение обороны ЕС ушло четыре часа, что оказалось в два раза больше запланированного - однако "существенного было мало", а большинство ключевых вопросов остались неотвеченными.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".