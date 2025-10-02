https://1prime.ru/20251002/ssha-863055063.html
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам - 02.10.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам
Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T00:40+0300
2025-10-02T00:40+0300
2025-10-02T00:40+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055063.jpg?1759354848
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США, подсчитали в управлении конгресса по бюджету (CBO).
"По оценкам CBO, в случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно; общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном управлении ответе на запрос сенаторов о стоимости шатдауна.
Говоря об общем влиянии шатдауна на экономику, управление отметило, что оно будет зависеть от его продолжительности. В целом многие потери впоследствии можно восстановить, однако, например, 3 миллиарда долларов были потеряны безвозвратно в результате пятинедельного шатдауна в конце 2018-начале 2019 года.
Новый финансовый год в США начался с шатдауна - приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия бюджета. Для американской политики это не редкость: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза и обошлись экономике как минимум в 37-40 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам
CBO: налогоплательщики США будут платить $400 млн в день чиновникам
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США, подсчитали в управлении конгресса по бюджету (CBO).
"По оценкам CBO, в случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно; общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном управлении ответе на запрос сенаторов о стоимости шатдауна.
Говоря об общем влиянии шатдауна на экономику, управление отметило, что оно будет зависеть от его продолжительности. В целом многие потери впоследствии можно восстановить, однако, например, 3 миллиарда долларов были потеряны безвозвратно в результате пятинедельного шатдауна в конце 2018-начале 2019 года.
Новый финансовый год в США начался с шатдауна - приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия бюджета. Для американской политики это не редкость: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза и обошлись экономике как минимум в 37-40 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.