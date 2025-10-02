https://1prime.ru/20251002/ssha-863055063.html

В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам

ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США, подсчитали в управлении конгресса по бюджету (CBO). "По оценкам CBO, в случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно; общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном управлении ответе на запрос сенаторов о стоимости шатдауна. Говоря об общем влиянии шатдауна на экономику, управление отметило, что оно будет зависеть от его продолжительности. В целом многие потери впоследствии можно восстановить, однако, например, 3 миллиарда долларов были потеряны безвозвратно в результате пятинедельного шатдауна в конце 2018-начале 2019 года. Новый финансовый год в США начался с шатдауна - приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия бюджета. Для американской политики это не редкость: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза и обошлись экономике как минимум в 37-40 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

