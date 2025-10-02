Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/ssha-863055063.html
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам - 02.10.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам
Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T00:40+0300
2025-10-02T00:40+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055063.jpg?1759354848
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США, подсчитали в управлении конгресса по бюджету (CBO). "По оценкам CBO, в случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно; общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном управлении ответе на запрос сенаторов о стоимости шатдауна. Говоря об общем влиянии шатдауна на экономику, управление отметило, что оно будет зависеть от его продолжительности. В целом многие потери впоследствии можно восстановить, однако, например, 3 миллиарда долларов были потеряны безвозвратно в результате пятинедельного шатдауна в конце 2018-начале 2019 года. Новый финансовый год в США начался с шатдауна - приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия бюджета. Для американской политики это не редкость: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза и обошлись экономике как минимум в 37-40 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
00:40 02.10.2025
 
В конгрессе США подсчитали, сколько денег придется платить чиновникам

CBO: налогоплательщики США будут платить $400 млн в день чиновникам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики будут вынуждены заплатить около 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США, подсчитали в управлении конгресса по бюджету (CBO).
"По оценкам CBO, в случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно; общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном управлении ответе на запрос сенаторов о стоимости шатдауна.
Говоря об общем влиянии шатдауна на экономику, управление отметило, что оно будет зависеть от его продолжительности. В целом многие потери впоследствии можно восстановить, однако, например, 3 миллиарда долларов были потеряны безвозвратно в результате пятинедельного шатдауна в конце 2018-начале 2019 года.
Новый финансовый год в США начался с шатдауна - приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия бюджета. Для американской политики это не редкость: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза и обошлись экономике как минимум в 37-40 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала