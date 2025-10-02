https://1prime.ru/20251002/ssha-863057447.html

В США высказались о войне с Россией

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что США не готовы к военному противостоянию с Россией.

МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что США не готовы к военному противостоянию с Россией.“Мы видим, как их вооруженные силы (России. — Прим. Ред.) продолжают расти. Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними”, — сказал он.Полковник также подчеркнул, что политическое руководство США осознает серьезность ситуации в отношениях с Россией и будет стараться избежать превращения этого противостояния в полноценный вооруженный конфликт с использованием стратегического вооружения.В последние годы Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом "сдерживания российской агрессии". Россия многократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле заявляли, что Россия не угрожает другим странам, но не станет игнорировать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.

