Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США высказались о войне с Россией - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/ssha-863057447.html
В США высказались о войне с Россией
В США высказались о войне с Россией - 02.10.2025, ПРАЙМ
В США высказались о войне с Россией
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что США не готовы к военному противостоянию с Россией. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T04:54+0300
2025-10-02T04:59+0300
сша
москва
европа
дуглас макгрегор
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что США не готовы к военному противостоянию с Россией.“Мы видим, как их вооруженные силы (России. — Прим. Ред.) продолжают расти. Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. &lt;…&gt; Мы не готовы к войне с ними”, — сказал он.Полковник также подчеркнул, что политическое руководство США осознает серьезность ситуации в отношениях с Россией и будет стараться избежать превращения этого противостояния в полноценный вооруженный конфликт с использованием стратегического вооружения.В последние годы Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом "сдерживания российской агрессии". Россия многократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле заявляли, что Россия не угрожает другим странам, но не станет игнорировать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
https://1prime.ru/20250930/pentagon-862996494.html
https://1prime.ru/20251001/konflikt-863053402.html
сша
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, европа, дуглас макгрегор, нато
США, МОСКВА, ЕВРОПА, Дуглас Макгрегор, НАТО
04:54 02.10.2025 (обновлено: 04:59 02.10.2025)
 
В США высказались о войне с Россией

Полковник Макгрегор заявил, что США не готовы к войне с Россией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Белый дом в США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что США не готовы к военному противостоянию с Россией.
“Мы видим, как их вооруженные силы (России. — Прим. Ред.) продолжают расти. Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними”, — сказал он.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона
30 сентября, 15:41
Полковник также подчеркнул, что политическое руководство США осознает серьезность ситуации в отношениях с Россией и будет стараться избежать превращения этого противостояния в полноценный вооруженный конфликт с использованием стратегического вооружения.
В последние годы Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом "сдерживания российской агрессии". Россия многократно выражала озабоченность в связи с наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле заявляли, что Россия не угрожает другим странам, но не станет игнорировать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада
Вчера, 22:57
 
СШАМОСКВАЕВРОПАДуглас МакгрегорНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала