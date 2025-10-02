https://1prime.ru/20251002/strana-863054980.html

Страны G7 договорились усилить давление на Россию для поддержки Украины

Страны G7 договорились усилить давление на Россию для поддержки Украины

2025-10-02T00:40+0300

Добавлен бэк (3-4 абзацы) МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 по итогам виртуальной встречи договорились совместно усилить давление на Россию для поддержки Украины, говорится в совместном заявлении. "Мы, министры финансов стран "Большой семерки", виртуально встретились 1 октября 2025 года и согласились предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию... для поддержки Украины", - говорится в тексте заявления на сайте правительства Канады. Ранее агентство Блумберг передавало, что G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине. Как отмечает агентство, страны G7 могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

