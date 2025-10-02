Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Доля отечественных спутниковых операторов связи на российском рынке за прошедшие 30 лет выросла с 30% до 90%, сообщил в четверг гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин. Согласно презентации, которую он представил на конференции Satcomrus, в 1995 году доля российских операторов составляла 30%, а в 2025-м составляет 90%. Волин отметил, что речь идёт не только о "Космической связи", но и о предприятии "Газпром космические системы". Он также рассказал, что количество транспондеров на спутниках его предприятия за эти годы возросло с 22 до 523, а объем спутниковой ёмкости вырос с 730 до 30 тысяч мегагерц.
11:34 02.10.2025
 
Доля российских спутниковых операторов связи выросла втрое за 30 лет

Спутниковые антенны
Спутниковые антенны. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Доля отечественных спутниковых операторов связи на российском рынке за прошедшие 30 лет выросла с 30% до 90%, сообщил в четверг гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
Согласно презентации, которую он представил на конференции Satcomrus, в 1995 году доля российских операторов составляла 30%, а в 2025-м составляет 90%. Волин отметил, что речь идёт не только о "Космической связи", но и о предприятии "Газпром космические системы".
Он также рассказал, что количество транспондеров на спутниках его предприятия за эти годы возросло с 22 до 523, а объем спутниковой ёмкости вырос с 730 до 30 тысяч мегагерц.
 
