Доля российских спутниковых операторов связи выросла втрое за 30 лет

2025-10-02T11:34+0300

экономика

технологии

россия

алексей волин

газпром

связь

спутниковая связь

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Доля отечественных спутниковых операторов связи на российском рынке за прошедшие 30 лет выросла с 30% до 90%, сообщил в четверг гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин. Согласно презентации, которую он представил на конференции Satcomrus, в 1995 году доля российских операторов составляла 30%, а в 2025-м составляет 90%. Волин отметил, что речь идёт не только о "Космической связи", но и о предприятии "Газпром космические системы". Он также рассказал, что количество транспондеров на спутниках его предприятия за эти годы возросло с 22 до 523, а объем спутниковой ёмкости вырос с 730 до 30 тысяч мегагерц.

