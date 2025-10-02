https://1prime.ru/20251002/svyaz-863068164.html
Доля российских спутниковых операторов связи выросла втрое за 30 лет
2025-10-02T11:34+0300
2025-10-02T11:34+0300
2025-10-02T11:34+0300
экономика
технологии
россия
алексей волин
газпром
связь
спутниковая связь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863068025_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_8fc2f4fbb23b6d611c9ed641d60b2d60.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Доля отечественных спутниковых операторов связи на российском рынке за прошедшие 30 лет выросла с 30% до 90%, сообщил в четверг гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин. Согласно презентации, которую он представил на конференции Satcomrus, в 1995 году доля российских операторов составляла 30%, а в 2025-м составляет 90%. Волин отметил, что речь идёт не только о "Космической связи", но и о предприятии "Газпром космические системы". Он также рассказал, что количество транспондеров на спутниках его предприятия за эти годы возросло с 22 до 523, а объем спутниковой ёмкости вырос с 730 до 30 тысяч мегагерц.
