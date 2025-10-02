https://1prime.ru/20251002/taksi-863078584.html
Минпромторг расширит список автомобилей для закупок в такси новыми моделями
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Перечень автомобилей, которые можно будет закупать в такси, планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе "Автотор", сообщили журналистам в Минпромторге РФ. Министерство в среду опубликовало первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отмечали в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации. "Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - говорится в сообщении. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
