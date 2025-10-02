МИД прокомментировал слова Макрона о задержанном у берегов Франции танкере

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251002/tanker-863092694.html
2025-10-02T19:29+0300
2025-10-02T19:29+0300
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений президента страны Эммануэля Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта, заявили в МИД России, комментируя слова президента Франции о задержании танкера, связываемого им с якобы "теневым флотом" РФ. "В данном случае президент Франции предпочитает язык загадок. Из его высказываний совершенно непонятно, на каком основании запущено это расследование и в чем именно состоят "грубые нарушения экипажа"… Еэсовцы не гнушаются любыми средствами, чтобы создавать препятствия для свободного судоходства и превращать отдельные акватории из зон мира в зоны противостояния, преследуя в них тех, кто не подчиняется приказам из Брюсселя. Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства. Как отмечает МИД, категорию "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. "Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране", - подчеркивается в комментарии. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. Прокуратура Бреста изначально возбудила дело по факту "непредоставления документов, подтверждающих страну происхождения судна" и "отказа подчиниться", однако позднее решила продолжить дело только против капитана, которому была вручена повестка для явки в брестский суд по уголовным делам. Его помощник был освобожден.
19:29 02.10.2025
 
МИД прокомментировал слова Макрона о задержанном у берегов Франции танкере

МИД РФ: Европа готова любым способом превращать акватории в зоны конфликта

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений президента страны Эммануэля Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта, заявили в МИД России, комментируя слова президента Франции о задержании танкера, связываемого им с якобы "теневым флотом" РФ.
"В данном случае президент Франции предпочитает язык загадок. Из его высказываний совершенно непонятно, на каком основании запущено это расследование и в чем именно состоят "грубые нарушения экипажа"… Еэсовцы не гнушаются любыми средствами, чтобы создавать препятствия для свободного судоходства и превращать отдельные акватории из зон мира в зоны противостояния, преследуя в них тех, кто не подчиняется приказам из Брюсселя. Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Как отмечает МИД, категорию "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
"Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране", - подчеркивается в комментарии.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. Прокуратура Бреста изначально возбудила дело по факту "непредоставления документов, подтверждающих страну происхождения судна" и "отказа подчиниться", однако позднее решила продолжить дело только против капитана, которому была вручена повестка для явки в брестский суд по уголовным делам. Его помощник был освобожден.
Песков ответил на возможные попытки Европы блокировать нефтяные танкеры
