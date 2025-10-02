https://1prime.ru/20251002/tanker-863092694.html

МИД прокомментировал слова Макрона о задержанном у берегов Франции танкере

МИД прокомментировал слова Макрона о задержанном у берегов Франции танкере - 02.10.2025, ПРАЙМ

МИД прокомментировал слова Макрона о задержанном у берегов Франции танкере

Некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений президента страны Эммануэля Макрона, и Европа готова любым... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T19:29+0300

2025-10-02T19:29+0300

2025-10-02T19:29+0300

россия

франция

рф

европа

эммануэль макрон

мария захарова

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений президента страны Эммануэля Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта, заявили в МИД России, комментируя слова президента Франции о задержании танкера, связываемого им с якобы "теневым флотом" РФ. "В данном случае президент Франции предпочитает язык загадок. Из его высказываний совершенно непонятно, на каком основании запущено это расследование и в чем именно состоят "грубые нарушения экипажа"… Еэсовцы не гнушаются любыми средствами, чтобы создавать препятствия для свободного судоходства и превращать отдельные акватории из зон мира в зоны противостояния, преследуя в них тех, кто не подчиняется приказам из Брюсселя. Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства. Как отмечает МИД, категорию "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. "Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране", - подчеркивается в комментарии. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. Прокуратура Бреста изначально возбудила дело по факту "непредоставления документов, подтверждающих страну происхождения судна" и "отказа подчиниться", однако позднее решила продолжить дело только против капитана, которому была вручена повестка для явки в брестский суд по уголовным делам. Его помощник был освобожден.

https://1prime.ru/20251002/peskov-863090102.html

франция

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, рф, европа, эммануэль макрон, мария захарова, мид, ес