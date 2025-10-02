https://1prime.ru/20251002/tesla-863082930.html

Tesla в III квартале увеличила поставки электромобилей на 7,4%

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla поставил покупателям в третьем квартале текущего года 497 099 машин, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе компании. В квартальном выражении при этом поставки увеличились на 29,4%. Показатель оказался больше прогноза в 443 919 электромобилей. Поставки электромобилей Model 3 и Y составили 481 166 машин, поднявшись на 28,7% в квартальном выражении и на 9,4% - в годовом. Компания также поставила клиентам 15 933 машины других моделей, квартальный рост составил 53,3%, в годовом выражении отмечено снижение на 30,5%. Произвела Tesla за квартал 447 450 машин. К аналогичному периоду прошлого года показатель снизился на 4,8%, к предшествовавшему кварталу увеличение составило 9,1%. Производство Model 3 и Y составило 435 826 машин, снизившись на 1,8% в годовом выражении и увеличившись на 9,8% - в квартальном. Электромобилей других моделей было произведено 11 624 единицы, что на 13,3% меньше значения второго квартала и на 55,5% ниже к прошлому году. Акции Tesla после публикации отчетности и до открытия торгов дорожают на 2,6%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

