Трамп заявил, что демократы хотят отдать деньги нелегалам и открыть границы

2025-10-02T15:27+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна заявил, что демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы, в этом случае в США "приедут все". "Демократы хотят отдать ваши деньги за медицинское обслуживание нелегальным иностранцам и открыть наши границы для преступников со всего мира. Это смертельная комбинация, потому что приедут все", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

