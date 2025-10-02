https://1prime.ru/20251002/ukraina-863058740.html

В Британии раскрыли, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине

МОСКВА, 2 октября — ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение в эфире своего YouTube-канала, что возможная поставка Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не сможет изменить ситуацию на фронте.“Мы уже множество раз слышали о бесконечном количестве чудо-оружия, которое было поставлено или планировалось поставить на Украину и которое должно было кардинальным образом изменить ход войны”, — сыронизировал он.Меркурис считает, что ни одна из систем вооружений, переданная Украине ее партнерами, таких как HIMARS, дроны и гаубицы западного производства, не принесла ВСУ значительных военных успехов.Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил в воскресенье, что администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, но окончательное решение принимает Дональд Трамп. Спецпосланник американского президента Кит Келлог уточнил, что пока решение по этому вопросу не принято.Газета Telegraph сообщила, что Владимир Зеленский запросил поставки данного вооружения на встрече с президентом США на прошлой неделе.По информации Wall Street Journal, президент США заявил, что допускает снятие ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, однако никаких конкретных обещаний в пересмотре ограничений он не дал.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, охарактеризовал заявления о возможности передачи Украине ракет Tomahawk как очень серьезные.

