https://1prime.ru/20251002/ukraina-863090249.html

"Горе и разрушение". В Раде предрекли плачевные последствия действий Киева

"Горе и разрушение". В Раде предрекли плачевные последствия действий Киева - 02.10.2025, ПРАЙМ

"Горе и разрушение". В Раде предрекли плачевные последствия действий Киева

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, навязанный руководством страны, привел к тяжёлым последствиям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T18:46+0300

2025-10-02T18:46+0300

2025-10-02T18:46+0300

украина

киев

молдавия

дмитрий песков

ес

нато

рада

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, навязанный руководством страны, привел к тяжёлым последствиям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Дорога в ЕС и НАТО принесла Украине не процветание, а горе и разрушение", — заявил он.По мнению политика, идея ускоренного вступления в эти объединения — не что иное, как политическая манипуляция, позволяющая удержаться у власти тем, "кто уже давно предал свой народ".Дмитрук подчеркнул, что в результате выбранного курса около 30 миллионов граждан покинули страну, на её территории продолжаются боевые действия, десятки тысяч солдат ежемесячно гибнут или получают тяжелые ранения. Помимо этого, экономика и промышленность разрушены, а демографическая ситуация стала критической.Признаком ошибочности выбранного пути депутат назвал и прошедший саммит ЕС, отметив неспособность союза принимать реальные решения."Это бюрократический клуб, больше похожий на орган по вопросам войны и списания денег", — подчеркнул он.Кроме того, Дмитрук указал, что доверие к Евросоюзу подрывают действия с замороженными российскими активами, что делает его "угрозой для любого, кто рискнёт хранить там свои ресурсы или вести экономическое взаимодействие".Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов в ЕС. В Брюсселе признавали, что это решение носило в первую очередь символический характер и должно было продемонстрировать поддержку Киеву и Кишинёву в противостоянии с Москвой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что вступление в ЕС — суверенное право Украины.Тем не менее ряд государств Европы выступают против членства Киева. Так, в Польше неоднократно заявляли, что заблокируют этот процесс, если Украина не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, когда во время Второй мировой войны польские граждане погибли от рук украинских националистов. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш также отмечал, что прием Украины в ЕС станет исторической ошибкой, так как её поведение не соответствует статусу кандидата.

https://1prime.ru/20251002/frantsiya-863089724.html

https://1prime.ru/20251002/aktivy-863082760.html

украина

киев

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, молдавия, дмитрий песков, ес, нато, рада, в мире