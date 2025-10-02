https://1prime.ru/20251002/usa-863073452.html
Власти США заморозили финансирование проектов для продемократических штатов
Власти США заморозили финансирование проектов для продемократических штатов - 02.10.2025, ПРАЙМ
Власти США заморозили финансирование проектов для продемократических штатов
02.10.2025
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти США заморозили 26 миллиардов долларов финансирования для продемократических штатов, в том числе для Нью-Йорка, передает агентство Рейтер. "Администрация президента США Дональда Трампа в среду заморозила 26 миллиардов для продемократических штатов", - пишет агентство. Отмечается, что решение о заморозке коснулось инфраструктурных проектов в Нью-Йорке, включая метро, на 18 миллиардов долларов и проекты зеленой энергетики на 8 миллиардов долларов в 16 управляемых демократами штатах, в том числе в Калифорнии и Иллинойсе. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
