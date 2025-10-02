https://1prime.ru/20251002/vashington-863055895.html
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий - 02.10.2025, ПРАЙМ
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий
Ботанический сад в Вашингтоне, Библиотека Конгресса, а также Капитолий закрыты для посещения с 1 октября в связи с наступившим в США шатдауном, передает... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T02:05+0300
2025-10-02T02:05+0300
2025-10-02T02:05+0300
общество
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055895.jpg?1759359908
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Ботанический сад в Вашингтоне, Библиотека Конгресса, а также Капитолий закрыты для посещения с 1 октября в связи с наступившим в США шатдауном, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Таблички с надписями "закрыто из‑за приостановки финансирования" встречали в среду всех желающих посетить ряд главных достопримечательностей американской столицы.
Тем не менее многие учреждения, находящиеся на государственном финансировании, продолжают работать - как минимум до следующего понедельника.
Корреспондент РИА Новости побывал в зоопарке и убедился, что он работает в штатном режиме.
"Музеи Смитсоновского института, исследовательские центры и Национальный зоопарк будут использовать средства прошлого года, чтобы оставаться открытыми для публики во время приостановки работы федерального правительства как минимум до понедельника, 6 октября 2025 года. Обновления будут публиковаться по мере необходимости", - говорится на сайте Смитсоновского института.
Памятники в Вашингтоне, такие как Мемориал Линкольна, Мемориал Джефферсона и Мемориал ветеранов Вьетнамской войны, остаются доступными для посещения.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, вашингтон
Общество , США, ВАШИНГТОН
В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий
В Вашингтоне закрыли зоопарк, Библиотеку Конгресса и Капитолий
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Ботанический сад в Вашингтоне, Библиотека Конгресса, а также Капитолий закрыты для посещения с 1 октября в связи с наступившим в США шатдауном, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Таблички с надписями "закрыто из‑за приостановки финансирования" встречали в среду всех желающих посетить ряд главных достопримечательностей американской столицы.
Тем не менее многие учреждения, находящиеся на государственном финансировании, продолжают работать - как минимум до следующего понедельника.
Корреспондент РИА Новости побывал в зоопарке и убедился, что он работает в штатном режиме.
"Музеи Смитсоновского института, исследовательские центры и Национальный зоопарк будут использовать средства прошлого года, чтобы оставаться открытыми для публики во время приостановки работы федерального правительства как минимум до понедельника, 6 октября 2025 года. Обновления будут публиковаться по мере необходимости", - говорится на сайте Смитсоновского института.
Памятники в Вашингтоне, такие как Мемориал Линкольна, Мемориал Джефферсона и Мемориал ветеранов Вьетнамской войны, остаются доступными для посещения.