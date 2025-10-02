https://1prime.ru/20251002/vashington-863055895.html

В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий

В Вашингтоне закрыли Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий

ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Ботанический сад в Вашингтоне, Библиотека Конгресса, а также Капитолий закрыты для посещения с 1 октября в связи с наступившим в США шатдауном, передает корреспондент РИА Новости. Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна. Таблички с надписями "закрыто из‑за приостановки финансирования" встречали в среду всех желающих посетить ряд главных достопримечательностей американской столицы. Тем не менее многие учреждения, находящиеся на государственном финансировании, продолжают работать - как минимум до следующего понедельника. Корреспондент РИА Новости побывал в зоопарке и убедился, что он работает в штатном режиме. "Музеи Смитсоновского института, исследовательские центры и Национальный зоопарк будут использовать средства прошлого года, чтобы оставаться открытыми для публики во время приостановки работы федерального правительства как минимум до понедельника, 6 октября 2025 года. Обновления будут публиковаться по мере необходимости", - говорится на сайте Смитсоновского института. Памятники в Вашингтоне, такие как Мемориал Линкольна, Мемориал Джефферсона и Мемориал ветеранов Вьетнамской войны, остаются доступными для посещения.

