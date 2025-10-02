https://1prime.ru/20251002/vklady-863041791.html
Вклады под 30% годовых есть до сих пор: кто может на них заработать
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Несмотря на общее снижение ставок, некоторые банки все еще предлагают депозиты под 30% годовых. Что стоит за такими акциями и можно ли на них заработать, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.“В настоящее время остаются варианты с высокими процентными ставками от банков. Но чаще всего они ограничены сроками действия этих ставок или предназначены для конкретной категории граждан - например, для новых клиентов. Или максимальная сумма вклада незначительна. Например, до 50 тысяч рублей. Эти предложения действуют у банков ограниченное количество времени, например, до октября”, - привела она пример.Крайне важно перед открытием вклада внимательно изучить условия, чтобы не иметь в дальнейшем претензий к банку. В настоящее время некоторые банки, в числе которых крупные, предлагают ставки до 30% годовых. Но условия включают массу ограничений по сроку и сумме такого депозита.“Как правило, супервысокие ставки предлагают новым клиентам, нередко тем, кто не имел в банке каких-либо счетов до полугода и дольше. Таким образом предотвращают миграцию одних и тех же денег из банка в банк каждый месяц. Иногда требуют принять участие в банковских программах, оформить подписку. И чем выше ставка, тем жестче условия”, - поясняет финансист.Заработать серьезные деньги на таких предложениях не получится: банки не заинтересованы в том, чтобы привлекать дорогие деньги надолго, тем более, когда ключевая ставка снижается. Для них это чисто маркетинговые акции с целью привлечь новых клиентов.Вместе с тем, некоторые предложения весьма интересны с точки зрения максимальной суммы и срока. Конечно, они будет не под 30%, но в районе 20% уже можно поискать выгодные варианты. Если соответствовать условиям и положить достаточно большую сумму на срок до Нового года, можно получить неплохой процентный доход.“Рекомендуется оценивать долгосрочную стратегию сохранения денег и выбирать вклады, учитывая собственные финансовые потребности и цели инвестирования, чтобы иметь максимально выгодные условия и формировать капитал за счет накоплений”, - заключила Ермилова.
