Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вклады под 30% годовых есть до сих пор: кто может на них заработать - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/vklady-863041791.html
Вклады под 30% годовых есть до сих пор: кто может на них заработать
Вклады под 30% годовых есть до сих пор: кто может на них заработать - 02.10.2025, ПРАЙМ
Вклады под 30% годовых есть до сих пор: кто может на них заработать
Несмотря на общее снижение ставок, некоторые банки все еще предлагают депозиты под 30% годовых. Что стоит за такими акциями и можно ли на них заработать,... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T02:02+0300
2025-10-02T02:02+0300
экономика
доход по вкладу
банковский вклад
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/77489/34/774893412_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_9a24a3081dec24a3dabaf79e4099cc78.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Несмотря на общее снижение ставок, некоторые банки все еще предлагают депозиты под 30% годовых. Что стоит за такими акциями и можно ли на них заработать, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.“В настоящее время остаются варианты с высокими процентными ставками от банков. Но чаще всего они ограничены сроками действия этих ставок или предназначены для конкретной категории граждан - например, для новых клиентов. Или максимальная сумма вклада незначительна. Например, до 50 тысяч рублей. Эти предложения действуют у банков ограниченное количество времени, например, до октября”, - привела она пример.Крайне важно перед открытием вклада внимательно изучить условия, чтобы не иметь в дальнейшем претензий к банку. В настоящее время некоторые банки, в числе которых крупные, предлагают ставки до 30% годовых. Но условия включают массу ограничений по сроку и сумме такого депозита.“Как правило, супервысокие ставки предлагают новым клиентам, нередко тем, кто не имел в банке каких-либо счетов до полугода и дольше. Таким образом предотвращают миграцию одних и тех же денег из банка в банк каждый месяц. Иногда требуют принять участие в банковских программах, оформить подписку. И чем выше ставка, тем жестче условия”, - поясняет финансист.Заработать серьезные деньги на таких предложениях не получится: банки не заинтересованы в том, чтобы привлекать дорогие деньги надолго, тем более, когда ключевая ставка снижается. Для них это чисто маркетинговые акции с целью привлечь новых клиентов.Вместе с тем, некоторые предложения весьма интересны с точки зрения максимальной суммы и срока. Конечно, они будет не под 30%, но в районе 20% уже можно поискать выгодные варианты. Если соответствовать условиям и положить достаточно большую сумму на срок до Нового года, можно получить неплохой процентный доход.“Рекомендуется оценивать долгосрочную стратегию сохранения денег и выбирать вклады, учитывая собственные финансовые потребности и цели инвестирования, чтобы иметь максимально выгодные условия и формировать капитал за счет накоплений”, - заключила Ермилова.
https://1prime.ru/20250930/vklad-862961362.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77489/34/774893412_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8d65dfa3948819d9787380e861d77e5b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доход по вкладу, банковский вклад, финансы, банки
Экономика, доход по вкладу, банковский вклад, Финансы, Банки
02:02 02.10.2025
 
Вклады под 30% годовых есть до сих пор: кто может на них заработать

Финансист Ермилова раскрыла возможность заработать на вкладах под 30%

© fotolia.com / apopsПрибыль
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
© fotolia.com / apops
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Несмотря на общее снижение ставок, некоторые банки все еще предлагают депозиты под 30% годовых. Что стоит за такими акциями и можно ли на них заработать, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
“Это законно”. Кому банк может не вернуть деньги со вклада
30 сентября, 02:02
“В настоящее время остаются варианты с высокими процентными ставками от банков. Но чаще всего они ограничены сроками действия этих ставок или предназначены для конкретной категории граждан - например, для новых клиентов. Или максимальная сумма вклада незначительна. Например, до 50 тысяч рублей. Эти предложения действуют у банков ограниченное количество времени, например, до октября”, - привела она пример.
Крайне важно перед открытием вклада внимательно изучить условия, чтобы не иметь в дальнейшем претензий к банку. В настоящее время некоторые банки, в числе которых крупные, предлагают ставки до 30% годовых. Но условия включают массу ограничений по сроку и сумме такого депозита.
“Как правило, супервысокие ставки предлагают новым клиентам, нередко тем, кто не имел в банке каких-либо счетов до полугода и дольше. Таким образом предотвращают миграцию одних и тех же денег из банка в банк каждый месяц. Иногда требуют принять участие в банковских программах, оформить подписку. И чем выше ставка, тем жестче условия”, - поясняет финансист.
Заработать серьезные деньги на таких предложениях не получится: банки не заинтересованы в том, чтобы привлекать дорогие деньги надолго, тем более, когда ключевая ставка снижается. Для них это чисто маркетинговые акции с целью привлечь новых клиентов.
Вместе с тем, некоторые предложения весьма интересны с точки зрения максимальной суммы и срока. Конечно, они будет не под 30%, но в районе 20% уже можно поискать выгодные варианты. Если соответствовать условиям и положить достаточно большую сумму на срок до Нового года, можно получить неплохой процентный доход.
“Рекомендуется оценивать долгосрочную стратегию сохранения денег и выбирать вклады, учитывая собственные финансовые потребности и цели инвестирования, чтобы иметь максимально выгодные условия и формировать капитал за счет накоплений”, - заключила Ермилова.
 
Экономикадоход по вкладубанковский вкладФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала