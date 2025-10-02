https://1prime.ru/20251002/vsm-863064760.html

Главе РЖД показали детали поезда для ВСМ Москва — Петербург

Главе РЖД показали детали поезда для ВСМ Москва — Петербург - 02.10.2025, ПРАЙМ

Главе РЖД показали детали поезда для ВСМ Москва — Петербург

Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову на площадке Инжинирингового центра железнодорожного транспорта показали образцы созданных деталей поезда для... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T10:18+0300

2025-10-02T10:18+0300

2025-10-02T10:18+0300

экономика

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

олег белозеров

ржд

всм москва — санкт-петербург

всм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf225765dc4813277a27597ee615742.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову на площадке Инжинирингового центра железнодорожного транспорта показали образцы созданных деталей поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. В ходе осмотра глава РЖД пообщался с проектировщиками первого отечественного высокоскоростного поезда. Они рассказали о текущем статусе проектирования и реализации проекта ВСМ. Разработчики также показали Белозерову образцы уже созданных деталей поезда, а также верхнего строения пути. В частности, блоки управления, симулятор движения высокоскоростного поезда и рельсовое скрепление. Площадка для демонстрации выбрана не случайно. Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта является совместным предприятие РЖД и "Синара – Транспортные Машины". Именно здесь проектируют будущий поезд для ВСМ. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, всм москва — санкт-петербург, всм