Главе РЖД показали детали поезда для ВСМ Москва — Петербург

Главе РЖД Белозерову показали детали поезда для ВСМ между Москвой и Петербургом
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову на площадке Инжинирингового центра железнодорожного транспорта показали образцы созданных деталей поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе осмотра глава РЖД пообщался с проектировщиками первого отечественного высокоскоростного поезда. Они рассказали о текущем статусе проектирования и реализации проекта ВСМ.
Разработчики также показали Белозерову образцы уже созданных деталей поезда, а также верхнего строения пути. В частности, блоки управления, симулятор движения высокоскоростного поезда и рельсовое скрепление.
Площадка для демонстрации выбрана не случайно. Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта является совместным предприятие РЖД и "Синара – Транспортные Машины". Именно здесь проектируют будущий поезд для ВСМ.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.