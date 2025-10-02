Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
мировая экономика, общество , сша, япония, дональд трамп, шатдаун
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, шатдаун
09:50 02.10.2025 (обновлено: 09:51 02.10.2025)
 
Генсек японского правительства не стал комментировать отмену встречи с США

Хаяси не стал комментировать отмену встречи министров сельского хозяйства Японии и США

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Флаг Японии. Архивное фото
© fotolia.com / Claudio Divizia
ТОКИО, 2 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции не стал комментировать отмену встречи министров сельского хозяйства Японии и США Синдзиро Коидзуми и Брука Роллинза из-за шатдауна.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
"Нам известно, что часть государственных учреждений США закрыты. Это внутреннее дело другой страны, поэтому наша страна воздерживается от комментариев, в том числе (и от комментариев влияния этого - ред.), но мы сохраняем взаимные контакты с правительством США на различных уровнях", - сказал Хаяси, отвечая на вопрос журналиста, как скажется отмена встречи министров сельского хозяйства из-за шатдауна на взаимных контактах и взаимопонимании.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАЯПОНИЯДональд Трампшатдаун
 
 
