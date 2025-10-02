Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/vyplaty-862990431.html
Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля
Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля - 02.10.2025, ПРАЙМ
Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля
На этой неделе в Минтруда сообщили о том, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года на 7,6%. Страховые пенсии включают в себя пенсии по... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T05:05+0300
2025-10-02T05:05+0300
мнения аналитиков
юлия финогенова
пенсии
социальные выплаты
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862990431.jpg?1759370700
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. На этой неделе в Минтруда сообщили о том, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года на 7,6%. Страховые пенсии включают в себя пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.Повышение планируется на уровне, превышающем прогнозную инфляцию, которая по оценкам Минэкономразвития на конец 2025 г. составит порядка 6,8%, а по оценкам Банка России окажется в диапазоне от 6-7%. В отличие от прошлого года, второго повышения в апреле пока не планируется, поскольку ожидается, что фактическая инфляция не превысит прогнозную.Ожидается, что и социальные пенсии будут также проиндексированы с 01 апреля 2026 года на 6,8%.Кроме того, из-за увеличения МРОТ на 20,7% (до 27 093 рублей в месяц) с 1 января 2026 года на аналогичный размер увеличатся пособия и выплаты, зависящие от размера МРОТ. К ним относятся те пособия, размер которых привязан к среднему заработку граждан: минимальное пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.С 1 февраля 2026 года на размер фактической инфляции должны будут проиндексировать размеры материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка. В соответствии с текущим прогнозом по уровню инфляции, который не должен превысить 6,8% за 2025 год произойдет увеличение материнского капитала до 737,2 тысяч рублей на первого ребенка (родившегося после 01.01.2020 года) и до 974,1 тысяч рублей на второго ребенка, если семья не обращалась за маткапиталом на первого. Размер же пособия при рождении ребенка должен вырасти до 28 773 рублей.Помимо этого, с 1 февраля будущего года будет проиндексирован и размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам.С 1 июня до 1 октября 2026 г. официально трудоустроенные родители нуждающихся семей с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет в случае обучения детей по очной форме) смогут получить выплаты части уплаченного в 2025 году налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, размер возврата составит разницу между размером фактически уплаченного НДФЛ по ставке 13% и НДФЛ по ставке 6% с той же налоговой базы.Возврат разницы будет осуществляться через Социальный фонд России (СФР). Для получения выплаты нужно будет подать соответствующие документы онлайн (через сайт Госуслуги) или явившись лично в МФЦ / локальное отделение СФР. В перечень документов входят: справка о доходах родителей, подтверждающая, что среднедушевой доход членов семьи за год не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума; справка об отсутствии долгов по алиментам; сведения о детях.Автор - Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862957023.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Юлия Финогенова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/862991178_0:128:2048:2176_100x100_80_0_0_9bc73aab9be00410e47417d0f681b13d.jpg
Юлия Финогенова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/862991178_0:128:2048:2176_100x100_80_0_0_9bc73aab9be00410e47417d0f681b13d.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, юлия финогенова, пенсии, социальные выплаты
Мнения аналитиков, Юлия Финогенова, Пенсии, социальные выплаты
05:05 02.10.2025
 
Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля

Профессор Финогенова: некоторые выплаты от государства вырастут уже с февраля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
Юлия Финогенова
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
Все материалы
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. На этой неделе в Минтруда сообщили о том, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года на 7,6%. Страховые пенсии включают в себя пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Повышение планируется на уровне, превышающем прогнозную инфляцию, которая по оценкам Минэкономразвития на конец 2025 г. составит порядка 6,8%, а по оценкам Банка России окажется в диапазоне от 6-7%. В отличие от прошлого года, второго повышения в апреле пока не планируется, поскольку ожидается, что фактическая инфляция не превысит прогнозную.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году
29 сентября, 16:11
Ожидается, что и социальные пенсии будут также проиндексированы с 01 апреля 2026 года на 6,8%.
Кроме того, из-за увеличения МРОТ на 20,7% (до 27 093 рублей в месяц) с 1 января 2026 года на аналогичный размер увеличатся пособия и выплаты, зависящие от размера МРОТ. К ним относятся те пособия, размер которых привязан к среднему заработку граждан: минимальное пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
С 1 февраля 2026 года на размер фактической инфляции должны будут проиндексировать размеры материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка. В соответствии с текущим прогнозом по уровню инфляции, который не должен превысить 6,8% за 2025 год произойдет увеличение материнского капитала до 737,2 тысяч рублей на первого ребенка (родившегося после 01.01.2020 года) и до 974,1 тысяч рублей на второго ребенка, если семья не обращалась за маткапиталом на первого. Размер же пособия при рождении ребенка должен вырасти до 28 773 рублей.
Помимо этого, с 1 февраля будущего года будет проиндексирован и размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам.
С 1 июня до 1 октября 2026 г. официально трудоустроенные родители нуждающихся семей с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет в случае обучения детей по очной форме) смогут получить выплаты части уплаченного в 2025 году налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, размер возврата составит разницу между размером фактически уплаченного НДФЛ по ставке 13% и НДФЛ по ставке 6% с той же налоговой базы.
Возврат разницы будет осуществляться через Социальный фонд России (СФР). Для получения выплаты нужно будет подать соответствующие документы онлайн (через сайт Госуслуги) или явившись лично в МФЦ / локальное отделение СФР. В перечень документов входят: справка о доходах родителей, подтверждающая, что среднедушевой доход членов семьи за год не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума; справка об отсутствии долгов по алиментам; сведения о детях.
Автор - Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковЮлия ФиногеноваПенсиисоциальные выплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала