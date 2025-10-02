https://1prime.ru/20251002/vyplaty-862990431.html

Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля

Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля - 02.10.2025, ПРАЙМ

Выплаты от государства увеличат в несколько этапов, и начнут с февраля

На этой неделе в Минтруда сообщили о том, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года на 7,6%. Страховые пенсии включают в себя пенсии по... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T05:05+0300

2025-10-02T05:05+0300

2025-10-02T05:05+0300

мнения аналитиков

юлия финогенова

пенсии

социальные выплаты

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862990431.jpg?1759370700

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. На этой неделе в Минтруда сообщили о том, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года на 7,6%. Страховые пенсии включают в себя пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.Повышение планируется на уровне, превышающем прогнозную инфляцию, которая по оценкам Минэкономразвития на конец 2025 г. составит порядка 6,8%, а по оценкам Банка России окажется в диапазоне от 6-7%. В отличие от прошлого года, второго повышения в апреле пока не планируется, поскольку ожидается, что фактическая инфляция не превысит прогнозную.Ожидается, что и социальные пенсии будут также проиндексированы с 01 апреля 2026 года на 6,8%.Кроме того, из-за увеличения МРОТ на 20,7% (до 27 093 рублей в месяц) с 1 января 2026 года на аналогичный размер увеличатся пособия и выплаты, зависящие от размера МРОТ. К ним относятся те пособия, размер которых привязан к среднему заработку граждан: минимальное пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.С 1 февраля 2026 года на размер фактической инфляции должны будут проиндексировать размеры материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка. В соответствии с текущим прогнозом по уровню инфляции, который не должен превысить 6,8% за 2025 год произойдет увеличение материнского капитала до 737,2 тысяч рублей на первого ребенка (родившегося после 01.01.2020 года) и до 974,1 тысяч рублей на второго ребенка, если семья не обращалась за маткапиталом на первого. Размер же пособия при рождении ребенка должен вырасти до 28 773 рублей.Помимо этого, с 1 февраля будущего года будет проиндексирован и размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам.С 1 июня до 1 октября 2026 г. официально трудоустроенные родители нуждающихся семей с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет в случае обучения детей по очной форме) смогут получить выплаты части уплаченного в 2025 году налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, размер возврата составит разницу между размером фактически уплаченного НДФЛ по ставке 13% и НДФЛ по ставке 6% с той же налоговой базы.Возврат разницы будет осуществляться через Социальный фонд России (СФР). Для получения выплаты нужно будет подать соответствующие документы онлайн (через сайт Госуслуги) или явившись лично в МФЦ / локальное отделение СФР. В перечень документов входят: справка о доходах родителей, подтверждающая, что среднедушевой доход членов семьи за год не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума; справка об отсутствии долгов по алиментам; сведения о детях.Автор - Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862957023.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Юлия Финогенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/862991178_0:128:2048:2176_100x100_80_0_0_9bc73aab9be00410e47417d0f681b13d.jpg

Юлия Финогенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/862991178_0:128:2048:2176_100x100_80_0_0_9bc73aab9be00410e47417d0f681b13d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Финогенова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/862991178_0:128:2048:2176_100x100_80_0_0_9bc73aab9be00410e47417d0f681b13d.jpg

мнения аналитиков, юлия финогенова, пенсии, социальные выплаты