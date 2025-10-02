https://1prime.ru/20251002/x5-863067086.html

Ретейлер X5 провел ребрендинг

Ретейлер X5 провел ребрендинг - 02.10.2025

Ретейлер X5 провел ребрендинг

Ритейлер X5, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в рамках новой коммуникационной стратегии изменил позиционирование и название, убрав... | 02.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в рамках новой коммуникационной стратегии изменил позиционирование и название, убрав элемент Group и представив новый слоган, также обновил визуальный стиль, говорится в сообщении пресс-службы компании. "X5… объявила о запуске нового этапа развития бренда... В рамках новой коммуникационной стратегии X5 отказалась от дескриптора Group и обновила визуальный стиль. Название стало лаконичным - X5, сохранив преемственность логотипа и фирменного шрифта. Компания также изменила позиционирование и представила новый слоган - "Главные в еде", - говорится в сообщении. Отмечается, что новое позиционирование делает бренд ближе и понятнее потребителям. "Компания выходит за пределы профессиональной аудитории и становится открытым брендом для миллионов покупателей", - указали в Х5. Там также уточнили, что в новой дизайн-системе появились дополнительные графические приемы, 3D-язык и фотостиль, обновлен подход к композиции макетов. "Все это сделало коммуникацию X5 теплее и человечнее для массовой аудитории, но при этом динамичнее и технологичнее для партнеров и внутренней команды", - подчеркнули в компании. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

