Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к стабилизации

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг перешел к стабилизации неподалеку от минимумов с начала сентября, к которым он опустился в ходе четырех с половиной сессий снижения подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.16 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,26-11,39 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,47 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,98 рубля. КОНСОЛИДАЦИЯ Юань на Мосбирже в четверг перешел к стабилизации после четырех сессий снижения и сегодняшнего инерционного обновления минимума с начала сентября. "Поддержку рублю может оказывать перспектива более длительного периода высоких процентных ставок. Вероятность такого сценария увеличилась. Хотя отчет Росстата продемонстрировал возобновление снижения годовой инфляции, недельная продолжила повышаться. Кроме того, данные ведомства за июль-август свидетельствуют о росте зарплат и потребления", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск падала на 0,6%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 97,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Спрос на валюту в РФ значимо ослабел на фоне длительных выходных в Китае (с 1 по 8 октября), считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом же курс пока может остаться ниже 11,45 рубля за юань. Праздники в КНР завершатся лишь в среду", - добавляет он. В базовом сценарии аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют постепенное ослабление рубля: внебиржевой курс доллара к концу 2025 года поднимется до 85 рублей. "При этом курс юаня на Мосбирже ожидается около 12 рублей. Что касается макроэкономических показателей, то ВВП России в базовом сценарии за 2025 год вырастет на 1,2%, ключевая ставка ЦБ РФ на конец года составит 16% при годовой инфляции в 6,8%. При этом цена российской нефти составит 58 долларов за баррель на конец 2025 года", - ожидают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".
