Курс юаня по итогам торгов снизился до 11,32 рублей

https://1prime.ru/20251002/yuan-863091536.html

Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T19:08+0300

2025-10-02T19:08+0300

2025-10-02T19:11+0300

рынок

торги

россия

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,32 рубля.

2025

рынок, торги, россия, мосбиржа, юань