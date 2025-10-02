Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня по итогам торгов снизился до 11,32 рублей - 02.10.2025
Курс юаня по итогам торгов снизился до 11,32 рублей
Курс юаня по итогам торгов снизился до 11,32 рублей - 02.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов снизился до 11,32 рублей
Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T19:08+0300
2025-10-02T19:11+0300
рынок
торги
россия
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,32 рубля.
рынок, торги, россия, мосбиржа, юань
Рынок, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
19:08 02.10.2025 (обновлено: 19:11 02.10.2025)
 
Курс юаня по итогам торгов снизился до 11,32 рублей

Курс юаня по итогам торгов снизился на 4 копейки, до 11,32 рублей

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,32 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 октября
17:33
 
Рынок Торги РОССИЯ Мосбиржа юань
 
 
