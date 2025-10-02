https://1prime.ru/20251002/yuan-863091536.html
Курс юаня по итогам торгов снизился до 11,32 рублей
2025-10-02T19:08+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,32 рубля.
