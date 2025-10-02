https://1prime.ru/20251002/zakharova-863076038.html

Россия поставит Замбии 648 тонн продовольствия

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 октября из Мозамбика в Замбию состоится поставка 648 тонн российского продовольствия. "Восьмого октября через порт Бейра, Мозамбик, для Замбии ожидается поставка партии российского продовольствия объемом 648 тонн", - сказала она на брифинге для СМИ, уточнив, что речь идет о желтом колотом горохе. Захарова сообщила, что до конца года РФ планирует доставить в Замбию партию витаминизированного подсолнечного масла объемом порядка 94 тонн. "Российская помощь будет распространена среди нуждающихся с задействованием потенциала ООН и в координации с властями Замбии", - подчеркнула она. Захарова отметила, что вопреки противодействию стран Запада РФ продолжит свои гуманитарные усилия в Африке.

