Россия поставит Замбии 648 тонн продовольствия - 02.10.2025, ПРАЙМ
Россия поставит Замбии 648 тонн продовольствия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 октября из Мозамбика в Замбию состоится поставка 648 тонн российского продовольствия.
2025-10-02T14:22+0300
2025-10-02T14:58+0300
сельское хозяйство
рф
замбия
мозамбик
мария захарова
оон
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 октября из Мозамбика в Замбию состоится поставка 648 тонн российского продовольствия. "Восьмого октября через порт Бейра, Мозамбик, для Замбии ожидается поставка партии российского продовольствия объемом 648 тонн", - сказала она на брифинге для СМИ, уточнив, что речь идет о желтом колотом горохе. Захарова сообщила, что до конца года РФ планирует доставить в Замбию партию витаминизированного подсолнечного масла объемом порядка 94 тонн. "Российская помощь будет распространена среди нуждающихся с задействованием потенциала ООН и в координации с властями Замбии", - подчеркнула она. Захарова отметила, что вопреки противодействию стран Запада РФ продолжит свои гуманитарные усилия в Африке.
14:22 02.10.2025 (обновлено: 14:58 02.10.2025)
 
Россия поставит Замбии 648 тонн продовольствия

Захарова: Замбия получит 648 тонн российского продовольствия

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 октября из Мозамбика в Замбию состоится поставка 648 тонн российского продовольствия.
"Восьмого октября через порт Бейра, Мозамбик, для Замбии ожидается поставка партии российского продовольствия объемом 648 тонн", - сказала она на брифинге для СМИ, уточнив, что речь идет о желтом колотом горохе.
Захарова сообщила, что до конца года РФ планирует доставить в Замбию партию витаминизированного подсолнечного масла объемом порядка 94 тонн.
"Российская помощь будет распространена среди нуждающихся с задействованием потенциала ООН и в координации с властями Замбии", - подчеркнула она.
Захарова отметила, что вопреки противодействию стран Запада РФ продолжит свои гуманитарные усилия в Африке.
Россия увеличила поставки продовольствия в Китай
2 сентября, 16:19
 
