Киев должен признать территориальные реалии, заявила Захарова
Киев должен признать территориальные реалии, заявила Захарова - 02.10.2025, ПРАЙМ
Киев должен признать территориальные реалии, заявила Захарова
Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T14:44+0300
2025-10-02T14:44+0300
2025-10-02T14:44+0300
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если в Киеве действительно хотят закончить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО", - сказала она на брифинге для СМИ.
