https://1prime.ru/20251002/zakharova-863077069.html

Киев должен признать территориальные реалии, заявила Захарова

Киев должен признать территориальные реалии, заявила Захарова - 02.10.2025, ПРАЙМ

Киев должен признать территориальные реалии, заявила Захарова

Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T14:44+0300

2025-10-02T14:44+0300

2025-10-02T14:44+0300

россия

киев

украина

мария захарова

нато

мид рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/79/839927938_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_ef167730d89f514aa7c9e40c063ade9a.jpg

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если в Киеве действительно хотят закончить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО", - сказала она на брифинге для СМИ.

https://1prime.ru/20250925/zakharova-862768199.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киев, украина, мария захарова, нато, мид рф, в мире