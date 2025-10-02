Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если в Киеве действительно хотят закончить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО", - сказала она на брифинге для СМИ.
14:44 02.10.2025
 
Киев должен признать территориальные реалии, заявила Захарова

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если в Киеве действительно хотят закончить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО", - сказала она на брифинге для СМИ.
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В МИД рассказали, кому нужны территории, утрату которых отрицает Зеленский
25 сентября, 15:18
 
Заголовок открываемого материала