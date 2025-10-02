Россия ответит на действия ЕС в отношении своих активов, заявили в МИД

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва даст "очень жесткий ответ" в случае любых действий Евросоюза в отношении российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В соответствии с принципом взаимности на покушение Евросоюза на нашу собственность будет дан очень жесткий ответ. Они тоже об этом знают. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Европейским странам необходимо неукоснительно соблюдать свои международные обязательства - конфискация, блокировка или любое другое использование суверенных активов без согласия собственников грубо нарушает принцип суверенного равенства государств, отметила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
14:57 02.10.2025
 
Россия ответит на действия ЕС в отношении своих активов, заявили в МИД

В МИД РФ пообещали жесткий ответ на любые действия ЕС в отношении российских активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва даст "очень жесткий ответ" в случае любых действий Евросоюза в отношении российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В соответствии с принципом взаимности на покушение Евросоюза на нашу собственность будет дан очень жесткий ответ. Они тоже об этом знают. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
СМИ: Киев хочет договориться с ЕК о помощи ВСУ за счет российских активов
10:42
Европейским странам необходимо неукоснительно соблюдать свои международные обязательства - конфискация, блокировка или любое другое использование суверенных активов без согласия собственников грубо нарушает принцип суверенного равенства государств, отметила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Страны ЕС не пришли к консенсусу по активам Банка России, заявила Каллас
Вчера, 14:21
 
