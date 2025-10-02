Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова предупредила ЕС насчет манипуляций с российскими активами - 02.10.2025
Захарова предупредила ЕС насчет манипуляций с российскими активами
В Евросоюзе должны осознавать, что манипуляции с замороженными российскими активами станут нарушением права, это банальное воровство, заявила официальный... | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. В Евросоюзе должны осознавать, что манипуляции с замороженными российскими активами станут нарушением права, это банальное воровство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку или блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть просто банальное воровство. И никакое псевдоправовое крючкотворство юристов из европейских столиц не скроет, не отменит истинной преступной сути таких намерений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
16:55 02.10.2025
 
Захарова предупредила ЕС насчет манипуляций с российскими активами

Мария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. В Евросоюзе должны осознавать, что манипуляции с замороженными российскими активами станут нарушением права, это банальное воровство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку или блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть просто банальное воровство. И никакое псевдоправовое крючкотворство юристов из европейских столиц не скроет, не отменит истинной преступной сути таких намерений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
На Западе предупредили, чем обернется для Европы кража российских активов
16:32
 
