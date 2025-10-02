https://1prime.ru/20251002/zakharova-863083831.html

Захарова предупредила ЕС насчет манипуляций с российскими активами

2025-10-02T16:55+0300

россия

мировая экономика

мария захарова

ес

мид

замороженные российские активы

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. В Евросоюзе должны осознавать, что манипуляции с замороженными российскими активами станут нарушением права, это банальное воровство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку или блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть просто банальное воровство. И никакое псевдоправовое крючкотворство юристов из европейских столиц не скроет, не отменит истинной преступной сути таких намерений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

2025

россия, мировая экономика, мария захарова, ес, мид, замороженные российские активы